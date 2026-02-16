NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie gebracht.

Am 16.02.2023 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cathay General Bancorp-Papier an diesem Tag 44,36 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 2,254 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 13.02.2026 120,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 53,33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,22 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 3,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at