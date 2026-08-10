Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Cathay General Bancorp-Investment
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren
Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Cathay General Bancorp-Aktie bei 39,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,278 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,41 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 602,88 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 60,29 Prozent angewachsen.
Cathay General Bancorp wurde am Markt mit 4,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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