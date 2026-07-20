Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Cathay General Bancorp-Anlage 20.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Cathay General Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.07.2016 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,12 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 33,201 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Papiere wären am 17.07.2026 2 082,01 USD wert, da der Schlussstand 62,71 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 108,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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