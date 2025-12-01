NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cathay General Bancorp-Aktie statt. Der Schlusskurs der Cathay General Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 28,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 348,918 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 901,61 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 28.11.2025 auf 48,44 USD belief. Mit einer Performance von +69,02 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Cathay General Bancorp einen Börsenwert von 3,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

