Cathay General Bancorp Aktie

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WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Profitables Cathay General Bancorp-Investment? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,106 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 138,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,65 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 38,24 Prozent.

Der Börsenwert von Cathay General Bancorp belief sich jüngst auf 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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