NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cathay General Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Cathay General Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30,10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 3,322 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.01.2026 161,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 61,69 Prozent vermehrt.

Cathay General Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,31 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at