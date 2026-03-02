Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

Investmentbeispiel 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cathay General Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,13 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 355,492 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Papiere wären am 27.02.2026 17 671,53 USD wert, da der Schlussstand 49,71 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,72 Prozent vermehrt.

Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

