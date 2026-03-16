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Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Cathay General Bancorp-Performance im Blick 16.03.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Cathay General Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cathay General Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 37,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 26,688 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.03.2026 auf 47,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 264,48 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 264,48 USD entspricht einer Performance von +26,45 Prozent.

Cathay General Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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