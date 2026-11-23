So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cathay General Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cathay General Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 36,68 USD. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,263 Cathay General Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Papiere wären am 20.11.2026 1 674,75 USD wert, da der Schlussstand 61,43 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 67,48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Cathay General Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at