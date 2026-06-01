NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cathay General Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 42,86 USD. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,333 Cathay General Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers auf 57,66 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,55 Prozent vermehrt.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at