NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 31,09 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Cathay General Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 32,165 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 901,58 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 09.10.2026 auf 59,12 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 901,58 USD, was einer positiven Performance von 90,16 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Cathay General Bancorp belief sich jüngst auf 3,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at