NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cathay General Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cathay General Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 38,10 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 26,247 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers auf 50,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 328,08 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 32,81 Prozent.

Cathay General Bancorp wurde am Markt mit 3,40 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at