NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Central Garden Pet-Aktien gewesen.

Am 22.05.2016 wurde die Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Central Garden Pet-Anteile 14,56 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 687,007 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (38,61 USD), wäre die Investition nun 26 525,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 165,25 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at