Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Lohnendes Central Garden Pet-Investment?
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 21,48 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Central Garden Pet-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 465,524 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 44,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 687,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,88 Prozent gesteigert.
Der Central Garden Pet-Wert an der Börse wurde auf 2,80 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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