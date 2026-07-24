NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 40,23 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 248,571 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2026 gerechnet (42,98 USD), wäre die Investition nun 10 683,57 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,84 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich jüngst auf 2,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at