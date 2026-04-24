NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.04.2016 wurden Central Garden Pet-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 12,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Central Garden Pet-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,918 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 38,02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 114,51 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 114,51 USD entspricht einer Performance von +211,45 Prozent.

Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at