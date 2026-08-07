NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 07.08.2021 wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 38,86 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25,734 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 197,68 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 06.08.2026 auf 46,54 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Central Garden Pet eine Börsenbewertung in Höhe von 2,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at