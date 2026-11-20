Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Rentable Central Garden Pet-Anlage?
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20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 35,17 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, befänden sich nun 28,432 Central Garden Pet-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 297,08 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 19.11.2026 auf 45,62 USD belief. Damit wäre die Investition 29,71 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Central Garden & Pet Co.
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