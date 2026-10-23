Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Frühes Investment
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 35,16 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,844 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 45,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,34 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,34 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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