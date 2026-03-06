NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Central Garden Pet-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Central Garden Pet-Aktie bei 36,93 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,708 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,49 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 05.03.2026 auf 37,48 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 101,49 USD, was einer positiven Performance von 1,49 Prozent entspricht.

Central Garden Pet wurde am Markt mit 2,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at