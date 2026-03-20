NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 42,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Central Garden Pet-Papier investiert hätte, hätte er nun 236,962 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 575,66 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 19.03.2026 auf 36,19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 14,24 Prozent verkleinert.

Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,25 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at