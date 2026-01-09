NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Anteile betrug an diesem Tag 36,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Central Garden Pet-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,747 Central Garden Pet-Anteilen. Die gehaltenen Central Garden Pet-Anteile wären am 08.01.2026 898,45 USD wert, da der Schlussstand 32,38 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 898,45 USD, was einer negativen Performance von 10,16 Prozent entspricht.

Central Garden Pet wurde am Markt mit 1,97 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at