NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Central Garden Pet gewesen.

Die Central Garden Pet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Central Garden Pet-Papier an diesem Tag 40,16 USD wert. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 249,004 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 113,55 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 113,55 USD entspricht einer negativen Performance von 8,86 Prozent.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at