Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Profitables Central Garden Pet-Investment?
|
06.02.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht
Die Central Garden Pet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Central Garden Pet-Papier an diesem Tag 40,16 USD wert. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 249,004 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 113,55 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 9 113,55 USD entspricht einer negativen Performance von 8,86 Prozent.
Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
|
06.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite klettert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: Central Garden Pet legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Garden & Pet Co.
|32,00
|10,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.