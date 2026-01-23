Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Central Garden Pet-Anlage im Blick
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Central Garden Pet-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 34,07 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Central Garden Pet-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,935 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 32,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,59 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Central Garden Pet zuletzt 2,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
