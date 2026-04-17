Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Langfristige Performance
|
17.04.2026 16:04:41
NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Central Garden Pet-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Central Garden Pet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Central Garden Pet-Papier 45,62 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,192 Central Garden Pet-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 37,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,01 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 16,99 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Central Garden Pet eine Marktkapitalisierung von 2,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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