NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Century Aluminum-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 6,81 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 1 468,429 Century Aluminum-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 65,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 95 521,29 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 855,21 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Century Aluminum betrug jüngst 6,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at