NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien verdienen können.

Am 13.07.2021 wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,326 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 371,94 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 10.07.2026 auf 44,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 271,94 Prozent erhöht.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 4,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at