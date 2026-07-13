Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Century Aluminum-Investment? 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien verdienen können.

Am 13.07.2021 wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,01 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,326 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 371,94 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 10.07.2026 auf 44,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 271,94 Prozent erhöht.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 4,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Century Aluminum Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Century Aluminum Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Century Aluminum Co. 39,84 1,50% Century Aluminum Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nahost-Krise im Blick: ATX leichter -- DAX kaum verändert -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex stabil notiert. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen