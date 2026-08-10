NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 10.08.2021 wurden Century Aluminum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 12,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 80,775 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 138,13 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 07.08.2026 auf 51,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 313,81 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Century Aluminum eine Börsenbewertung in Höhe von 5,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at