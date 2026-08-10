Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Lohnende Century Aluminum-Anlage?
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 10.08.2021 wurden Century Aluminum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 12,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 80,775 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 138,13 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 07.08.2026 auf 51,23 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 313,81 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Century Aluminum eine Börsenbewertung in Höhe von 5,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
|
10.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: Century Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Century Aluminum Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Century Aluminum Co.
|44,85
|11,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.