NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren abgeworfen

Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 5,72 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 17,483 Century Aluminum-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 770,10 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 11.09.2026 auf 44,05 USD belief. Damit wäre die Investition 670,10 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 4,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at