Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Lukrative Century Aluminum-Anlage? 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Century Aluminum gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Century Aluminum-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,42 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 1 187,648 Century Aluminum-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Century Aluminum-Aktien wären am 02.07.2026 51 971,50 USD wert, da der Schlussstand 43,76 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 419,71 Prozent vermehrt.

Century Aluminum wurde am Markt mit 4,33 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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