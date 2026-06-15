Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Performance unter der Lupe
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren eingefahren
Am 15.06.2021 wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 13,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, hätte er nun 745,156 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 61,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 596,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 355,96 Prozent angezogen.
Century Aluminum war somit zuletzt am Markt 6,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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