Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Century Aluminum-Anlage 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien verdienen können.

Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 22,90 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 436,681 Century Aluminum-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 20 179,04 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 101,79 Prozent gleich.

Der Marktwert von Century Aluminum betrug jüngst 4,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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