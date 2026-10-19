Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Rentable Century Aluminum-Anlage? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Century Aluminum-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Century Aluminum-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Century Aluminum-Aktie letztlich bei 32,46 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 308,071 Century Aluminum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 791,74 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 16.10.2026 auf 35,03 USD belief. Mit einer Performance von +7,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 3,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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