Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Lohnendes Century Aluminum-Investment? 22.06.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,674 Century Aluminum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 810,50 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 18.06.2026 auf 51,71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +710,50 Prozent.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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