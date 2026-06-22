Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Lohnendes Century Aluminum-Investment?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,38 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,674 Century Aluminum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 810,50 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 18.06.2026 auf 51,71 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +710,50 Prozent.
Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich jüngst auf 5,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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