Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Century Aluminum-Investition
|
19.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 10,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 988,142 Century Aluminum-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 47 005,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,57 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 370,06 Prozent.
Century Aluminum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,45 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!