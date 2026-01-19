NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Century Aluminum-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 10,12 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 988,142 Century Aluminum-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 47 005,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,57 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 370,06 Prozent.

Century Aluminum wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,45 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at