Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Profitable Century Aluminum-Anlage?
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06.04.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Century Aluminum-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 15,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 66,689 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Century Aluminum-Papiere wären am 02.04.2026 4 172,72 USD wert, da der Schlussstand 62,57 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 317,27 Prozent angezogen.
Century Aluminum wurde am Markt mit 6,21 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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