NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Century Aluminum-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Century Aluminum-Aktie letztlich bei 18,05 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, befänden sich nun 55,402 Century Aluminum-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (46,33 USD), wäre das Investment nun 2 566,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 156,68 Prozent angezogen.

Century Aluminum wurde am Markt mit 4,59 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at