Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Century Aluminum-Investition im Blick 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 12,71 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 786,782 Century Aluminum-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 46,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36 801,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 268,02 Prozent gesteigert.

Am Markt war Century Aluminum jüngst 4,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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