NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Century Aluminum-Investment verdienen können.

Am 12.01.2025 wurden Century Aluminum-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,32 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hat, hat nun 51,773 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.01.2026 2 365,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,69 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 136,55 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 4,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at