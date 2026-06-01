NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Century Aluminum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 15,49 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 6,456 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 425,89 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 29.05.2026 auf 65,97 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 325,89 Prozent.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 6,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at