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Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Rentabler Century Aluminum-Einstieg? 30.03.2026 16:05:03

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Aluminum-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Century Aluminum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Century Aluminum-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 7,24 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,812 Century Aluminum-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 685,77 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 27.03.2026 auf 49,65 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 585,77 Prozent gesteigert.

Century Aluminum wurde am Markt mit 4,89 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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