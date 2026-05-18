Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Performance unter der Lupe 18.05.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Century Aluminum-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 15,47 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, hätte er nun 64,641 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.05.2026 3 672,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56,82 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 267,29 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 5,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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