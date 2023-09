NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Century Aluminum eingebracht

Vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,04 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Century Aluminum-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 830,565 Century Aluminum-Anteilen. Die gehaltenen Century Aluminum-Papiere wären am 08.09.2023 5 872,09 USD wert, da der Schlussstand 7,07 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 41,28 Prozent.

Der Marktwert von Century Aluminum betrug jüngst 653,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at