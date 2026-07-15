NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Century Casinos-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,130 Century Casinos-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 89,76 Prozent eingebüßt.

Alle Century Casinos-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,87 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at