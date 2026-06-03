NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Century Casinos-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Century Casinos-Anteile an diesem Tag 1,96 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Century Casinos-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,020 Century Casinos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 70,92 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 02.06.2026 auf 1,39 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 70,92 USD entspricht einer negativen Performance von 29,08 Prozent.

Am Markt war Century Casinos jüngst 39,39 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at