Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,77 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,710 Century Casinos-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 223,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,70 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Century Casinos belief sich zuletzt auf 44,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Century Casinos Inc.
Analysen zu Century Casinos Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Century Casinos Inc.
|1,28
|0,00%
