NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Century Casinos-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,62 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 15,106 Century Casinos-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21,00 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Anteils am 12.05.2026 auf 1,39 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 21,00 USD, was einer negativen Performance von 79,00 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Century Casinos belief sich jüngst auf 39,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at