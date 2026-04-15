Century Casinos Aktie

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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Century Casinos-Investment 15.04.2026 16:03:57

NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Century Casinos-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 15.04.2023 wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Century Casinos-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7,21 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 386,963 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.04.2026 2 024,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,75 Prozent verringert.

Insgesamt war Century Casinos zuletzt 42,37 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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