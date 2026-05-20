Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Rentabler Century Casinos-Einstieg?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Century Casinos-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,55 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 73,801 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.05.2026 auf 1,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,20 USD wert. Das entspricht einem Minus von 90,48 Prozent.
Der Börsenwert von Century Casinos belief sich jüngst auf 38,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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