NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Century Casinos-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Casinos-Papier an diesem Tag 5,79 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Casinos-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,271 Century Casinos-Anteilen. Die gehaltenen Century Casinos-Aktien wären am 23.06.2026 22,45 USD wert, da der Schlussstand 1,30 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 77,55 Prozent verringert.

Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at